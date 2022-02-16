Александр Полунин: «Приостановка сезона КХЛ – это не очень хорошо, хотелось играть дальше. Мы – заложники ситуации»

Нападающий «Локомотива» поделился мнением по поводу того, что в январе чемпионат был приостановлен.

– Насколько для тебя лично стало удивительным решение КХЛ не доигрывать регулярный сезон?

– То, что приостановили сезон, это не очень хорошо. Хотелось играть дальше, чтобы была постоянная игровая практика.

Мы – заложники ситуации, раз уж лига решила, значит решила. У нас было время подготовиться, мы работали в течение месяца.

– Чем занимались в эту паузу? Получилась мини-предсезонка?

– Да, можно так сказать. Работали над тактикой, физикой, все напоминало предсезонную работу.

– Ты получал игровую практику в «Амуре», сейчас вернулся в . Кайфуешь от того, что тебя поставили в звено с теми, с кем играл еще в молодежке? Видно, что ты заметно прибавил в игре в обороне.

– Мы растем, нельзя играть только в атаке, приходится играть разнопланово. Мы должны стабильно играть, показывать результат, а не так, как это бывает в некоторых играх, которые мы проваливаем.

– С приходом хоккей сильно изменился по сравнению с тем, что был при Скабелке?

– Изменения, конечно, есть, но сама игра не сильно поменялась.

– Акцент больше на атаку или оборону?

– Я думаю, на все компоненты. Мы становимся психологически сильнее, потому что у нас было достаточно матчей, когда мы ведем в счете и после проигрываем, – сказал Полунин.