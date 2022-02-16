Быков о матче со Швецией: «Командные действия будут козырем России. Лидеры потянут всех за собой»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от матча команды против Швеции в 1/2 финала Олимпиады-2022.

«Жду хорошей игры и победы! Самое главное – результат в нашу пользу. У шведов тоже достаточно интересная и сбалансированная команда, как и у Канады, с которой мы уже не сыграем.

Скандинавы очень терпеливые и в то же время нацеленные на ворота. Сейчас нужно получить информацию о матче шведов. Тренерский штаб и наши специалисты разберут игру Швеции с Канадой и уже составят план на игру.

Командные действия будут нашим козырем. Лидеры потянут всех за собой. Понравилось, что в последнем матче и защитники выстрелили, и наш капитан. С каждым матчем мы видим намного более слаженную игру. Болеем за наших, переживаем!» – сказал Быков.