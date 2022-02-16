Михайлов о матче с Данией: «Есть претензии к форвардам сборной России. Моментов создали много, а где голы?»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал победу сборной России над Данией (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.

«Сборная выполнила главную задачу – обыграла датчан. Из положительного: хотел бы выделить вратаря Федотова. Но есть претензии к нападающим – создали много моментов, а где голы?

В следующей игре нападающие сборной обязаны себя зарекомендовать. Нападающих ценят по заброшенным шайбам.

В следующей игре должны сыграть строже в обороне, а про атаку я уже сказал. Но моментами было ясно, что команда нацелена на победу: были блокировки шайб – это радует.

На кого бы мы ни вышли в полуфинале – надо играть на победу. Вот и все», – сказал Михайлов.

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