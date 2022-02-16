Загитова, Синицина и Кацалапов посетили матч сборной России против Дании на Олимпиаде-2022

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила матч сборной России против Дании (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.
Фигуристка выложила видео с матча в сториз инстаграма. В частности, ее внимание привлек талисман на трибунах.
«Он очень милый», – написала Загитова.
Фото: инстаграм Алины Загитовой
Кроме того, матч посетили и другие российские фигуристы.
«Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов поддерживают наших хоккеистов! Фигуристы болеют за коллег☺️» – говорится в телеграм-канале ОКР.