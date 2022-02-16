Загитова, Синицина и Кацалапов посетили матч сборной России против Дании на Олимпиаде-2022

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила матч сборной России против Дании (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине. 

Фигуристка выложила видео с матча в сториз инстаграма. В частности, ее внимание привлек талисман на трибунах. 

«Он очень милый», – написала Загитова. 

Фото: инстаграм Алины Загитовой

Кроме того, матч посетили и другие российские фигуристы. 

«Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов поддерживают наших хоккеистов! Фигуристы болеют за коллег☺️» – говорится в телеграм-канале ОКР. 

 

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