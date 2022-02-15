Первый тренер Овечкина: «У него характер: «Я должен быть лучшим». Он всегда был пробивным»

Александр Филиппов, первый тренер и крестный отец нападающего , высказался касательно игры хоккеиста.

– Бросок – главное оружие Александра. В детстве он много его тренировал?

– Вы знаете, мне кажется, это [его родители] Мишаня с Татьяной много работали с ним на даче. Говорили, Мишка урну поставит, шайбы даст, а Сашка швыряет их без конца. Так что в броске большая заслуга именно родителей.

– Про бросок в касание. Я заметила, что у Овечкина достаточно необычная техника: обычно, когда наносишь бросок в касание, то ближайший конек подворачиваешь к воротам, а Саша так никогда не делает. Это у него «неправильная» техника или у остальных снайперов?

– Просто ему так удобно. Броску научить нельзя. Вот, вроде, показываешь хоккеисту как бросить, а он все равно делает по-своему. Сашка тоже сам выработал свой стиль, потому что очень много бросал. Здесь важно почувствовать отрыв шайбы, у каждого он свой. Но как только его почувствуешь, все сразу пойдет.

– В каком возрасте вы поняли, что из Саши растет звезда? Когда он побил рекорд Буре по количеству шайб за сезон?

– Тяжело сказать. Я в этом плане не пойму тренеров, родителей, которые в детстве заявляют – этот ребенок будет как Буре. Ребенок растет, меняется. Гены, воспитание, особенности развития – все это складывается, понимаете.

Я так скажу по своему опыту: начинают у мальчиков волосики расти, характер формируется лет в 14, вот в этот момент, парень может вообще пропасть. Или бывают ситуации, когда ребенок начинает полнеть – его ругают, но никто не задумывается, что это перед ростом – кости увеличиваются, мышцы вытягиваются. Тут хоть обкричись на него – он сам будет очень стараться, но на глазах слезы, потому что ничего не получается. Но как только этот период пройдет, опять начнется подъем.

– А в Саше в 14 лет уже проявлялся характер, показывалась взрослость?

– У него характер всегда был пробивным. Вон он пришел ко мне, начал заниматься: ребята уже катались, хотя младше его, а ему надо догнать. Тут-то и включился его характер: «Я должен это сделать». Даже могу сказать, что у него характер: «Я должен быть лучшим». Это родительские гены, я думаю, это все Танька и Мишка, – сказал Филиппов.