Даниил Квят посетил тренировку «Авангарда» и принял участие в гонке на ледозаливочных машинах: «Я люблю хоккей. Тяжелый спорт»

Автогонщик Даниил Квят посетил раздевалку хоккейного клуба «Авангард».

Там он встретился с главным тренером клуба Бобом Хартли и генменеджером Алексеем Волковым.

«Я правда люблю хоккей. Тяжелый спорт. И я рад познакомиться с командой, которая стала чемпионом в прошлом сезоне. Отличное достижение!» – сказал Квят.

Гонщик также посетил тренировку команды и пожелал хоккеистам удачи в плей-офф КХЛ.

«Всем привет. Всем сил на плей-офф, удачи. Не хочу сильно задерживать, у вас высокий ритм. Очень уважаю ваш спорт.

Очень рад со всеми познакомиться. Надеюсь в этом году как-нибудь выехать на коньках с вами», – сказал пилот игрокам «Авангарда».

Квят и форвард клуба Павел Дедунов также приняли участие в гонке на ледозаливочных машинах.