Давид Крейчи: «Собираемся взять у русских очки. Мы к этому готовы»

Нападающий сборной Чехии Давид Крейчи высказался после матча против Швейцарии (2:1 Б) на Олимпиаде-2022.

– Мы хотим прибавлять с каждым матчем, и эта победа нам поможет. Очень здорово победить, и без разницы, как это произошло – в овертайме, по буллитам, в основное время.

Мы играли против хорошей команды, швейцарцы сильны. Мы взяли два очка и собираемся взять еще – завтра у русских. Мы к этому готовы.

– Что вы скажете об игре вратаря Шимона Грубеца?

– Он вообще проводит отличный сезон в . Он топовый вратарь, кажется, пять «сухарей» в этом сезоне сделал. Если бы не Грубец, мы бы сегодня швейцарцев не победили.

Очень здорово, что он есть у нас в воротах. А мы должны постараться, чтобы лучше ему помогать, убирая шайбу подальше от нашей зоны, – сказал Крейчи.