Грицюк на вопрос об игре с «волшебником Гусевым»: «Я уже давно это понимаю. Главное, отдать ему шайбу и открыться»

Форвард сборной России Арсений Грицюк поделился впечатлениями от матча с Чехией (5:6 ОТ) на -2022, в котором забросил свою первую шайбу на турнире.

– Я рад, что чуть-чуть поменяли звенья, лучше пошла игра в атаке, получилось забить больше двух сегодня. Был хороший накал, понравились эмоции. Результатом я не очень доволен, но была хорошая игра.

– Забивать в 20 лет на Олимпиаде – это круто?

– Спросите у , он забросил в более решающий момент (в овертайме финального матча с Германией на Олимпиаде-2018 – прим. Sports.ru). Конечно, круто. Тяжело передать. Много родных ждали этого гола, очень рад, что сегодня он случился.

– Рады, что забили своему партнеру по ?

– Очень рад.

– В новом звене вы хорошо адаптировались?

– Все мы знаем . Главное, отдать ему шайбу и открыться. Сегодня и Ткачев, и я забили.

– Вы понимаете, что играете в одной тройке с волшебником Гусевым?

– Я уже давно это понимаю, – сказал Грицюк.

Россия закончила группу лихой перестрелкой с чехами. Проиграли, но забили пять