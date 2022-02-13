Грицюк на вопрос об игре с «волшебником Гусевым»: «Я уже давно это понимаю. Главное, отдать ему шайбу и открыться»

Форвард сборной России Арсений Грицюк поделился впечатлениями от матча с Чехией (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022, в котором забросил свою первую шайбу на турнире.
– Я рад, что чуть-чуть поменяли звенья, лучше пошла игра в атаке, получилось забить больше двух сегодня. Был хороший накал, понравились эмоции. Результатом я не очень доволен, но была хорошая игра.
– Забивать в 20 лет на Олимпиаде – это круто?
– Спросите у Кирилла Капризова, он забросил в более решающий момент (в овертайме финального матча с Германией на Олимпиаде-2018 – прим. Sports.ru). Конечно, круто. Тяжело передать. Много родных ждали этого гола, очень рад, что сегодня он случился.
– Рады, что забили своему партнеру по «Авангарду» Шимону Грубецу?
– Очень рад.
– В новом звене вы хорошо адаптировались?
– Все мы знаем Никиту Гусева. Главное, отдать ему шайбу и открыться. Сегодня и Ткачев, и я забили.
– Вы понимаете, что играете в одной тройке с волшебником Гусевым?
– Я уже давно это понимаю, – сказал Грицюк.
Россия закончила группу лихой перестрелкой с чехами. Проиграли, но забили пять