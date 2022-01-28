Сезон КХЛ продолжится после Олимпиады, решение о формате будет после 10 февраля. Против матчей во время паузы были 16 клубов из 24

приняла решение продолжить чемпионат после Олимпиады и не проводить матчи во время паузы.

«Лига провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов.

Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы.

Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля», – говорится в сообщении лиги.

КХЛ начинали как наш ответ Западу. Сейчас лига никому не нужна, и никто не знает, зачем она существует