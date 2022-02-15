«Чехам мы в 92-м тоже проиграли. Но потом было золото. Играли без гимна и флага. Жамнов участвовал». Быков об Олимпиаде

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о выступлении национальной команды на Олимпиаде-2022.

«Не очень понимаю тех, кто критиковал нашу сборную за якобы не слишком выразительную игру на первом этапе. Скажу сразу: определяет все всегда результат. И я рад, что мы вышли в четвертьфинал напрямую.

Конечно, можно придираться и критиковать, когда что-то где-то не получается и не идет. Но в любом случае – это рабочий процесс. Против нас ведь тоже хорошо обученные соперники выходят. И выходят, чтобы нас обыграть.

А у нас амбиции, как всегда, серьезные. В начале турнира в том числе из-за них, как мне представляется, ребят и потрясывало немного. После того, как прошли два первых матча, где удалось добиться результата и выйти дальше, немножко отпустило. Плюс в какой-то степени искали свою игру. Сконцентрировавшись на том, чтобы сыграть более четко, дисциплинированно. Увидели, что умеем в обороне.

А уже с чехами продемонстрировали более интересную игру впереди. Показали, что можем креативить, творчески подходить к действиям в атаке. Теперь нужно, как многие заметили, все это где-то сбалансировать. Видно, что постепенно наращиваем, потенциал у ребят есть.

А что касается результата – так чехам мы в 1992-м в Альбервиле тоже проиграли. Но потом на шее были золотые медали. И тоже, кстати, тогда играли без гимна и без флага. И Алексей Жамнов, нынешний главный тренер сборной, там участвовал. А в истории бывает такое, что все повторяется. Идет по спирали.

Наш тренерский штаб, думаю, подведет итоги первого этапа – и в плей-офф мы уже увидим другую команду. Сбалансированную во всех отношениях и на всех позициях. По сути, считаю, главная задача – найти симбиоз и такой, что ли, внутренний стержень команды, вот это важно. А кто именно сможет из игроков последнее слово сказать – не столь существенно. Вы знаете: часто не самые яркие игроки делают в конечном итоге результат. Главное – должны его добиться.

Сейчас мы входим в ту фазу, где любого соперника нужно уважать. Благо наш тренерский штаб имеет много информации – и теперь пойдет напряженная аналитическая работа. Чтобы подготовиться к сопернику – будь то сборная Латвии или Дании. Датчан мы уже, так скажем, прочувствовали. Ну а латышей и так хорошо знаем. Как и они нас. В любом случае – пусть сначала между собой разберутся», – отметил Быков.

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