Александр Мостовой: «Потерялся олимпийский запал, дух, раньше бежал к телевизору. Половину видов спорта даже не знаю, от скелетона вообще в шоке»

Бывший полузащитник «Спартака» , комментируя игру сборной России по хоккею, высказался по поводу в Пекине.

«Две игры провели очень ниже среднего, но выиграли. Последняя – получше, но проиграли в овертайме. Можно сказать, вничью.

Даже не знаю, по чему судить. По игре с чехами? А они до этого кому проиграли? В хоккее все равно начинается все в плей-офф.

А на этом турнире, оказывается, команды, которые четвертые места занимают, тоже проходят. Уже не знают, что придумать, ведь в хоккей играют восемь стран: четыре – хорошо, четыре – средне.

По итогам группового этапа оценю сборную России на три с минусом. Но это никакой роли не играет вообще. Датчанам за эти три игры можно пятерку поставить.

Но, думаете, датчане выиграют Олимпийские игры? Конечно, нет. В половине команд непонятно кто играет. Смотрел матч американцев – вообще почти никого не знаю. Ждем игры на выбывание.

Смотрю Игры, но потерялся этот олимпийский запал, дух. Раньше бежал к телевизору, а сейчас задача – найти какой-нибудь скандал.

У кого лыжи короче, у кого палки длиннее, у кого форма другая. Общее впечатление такое. А половину видов спорта я даже не знаю. От скелетона вообще в шоке был», – заявил Мостовой.