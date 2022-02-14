Фетисов о Валиевой как знаменосце на закрытии Олимпиады: «Это будет поддержка, а любая поддержка сейчас приветствуется»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею оценил инициативу выбрать фигуристку в качестве знаменосца флага Олимпийского комитета России на закрытии Олимпиады-2022.

«Почему нет? Это тоже будет поддержка, а любая поддержка сейчас приветствуется», – сказал Фетисов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил фигуристке продолжить выступление на на фоне положительной допинг-пробы на триметазидин.

Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение.

Валиева примет участие в личном турнире фигуристок Пекина-2022, который стартует 15 февраля.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти