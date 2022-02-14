Андрей Чибисов: «Мне снилось, что буду играть с Шипачевым. Я мечтал, нравится наше сочетание»

Нападающий сборной России Андрей Чибисов ответил на вопрос о том, что он играет в одном звене с форвардом Вадимом Шипачевым.
Чибисов составил тройку нападения с Шипачевым и Станиславом Галиевым в матче группового этапа Олимпиады-2022 против команды Чехии (5:6 ОТ).
– Изменения в сочетаниях пошли на пользу вам?
– Тренерскому штабу виднее. Но мы довольно неплохо сыграли с чехами.
Будем улучшать свою результативность и темп игры. Мне понравилось играть с этими партнерами.
– Каково играть в одной тройке с Шипачевым? Мечтал ли ты об этом?
– Я уже сказал, что мне нравится наше сочетание.
Конечно, я мечтал. Мне прям снилось, как я буду играть с Вадимом, – сказал Чибисов.