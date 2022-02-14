Шипачев о том, что журналистам понравилась игра с Чехией: «Лучше выигрывать, чем проигрывать, правильно? Надо миксануть – хороший хоккей и победы»

Капитан сборной России ответил на вопросы касательно игры команды на .

– На групповом этапе мы увидели разные матчи: сначала с Данией и Швейцарией и совсем другая игра с Чехией. Что произошло?

– Какой вам больше понравился?

– С Чехией.

– Лучше, когда выигрываешь.

– То есть лучше выигрывать так, как с Данией и Швейцарией?

– Лучше выигрывать, чем проигрывать, правильно? Надо миксануть – чтобы и хороший хоккей, и победы были, да?

– А так можно?

– Будем стараться, – сказал Шипачев.

Шипачев, набравший 1 очко в 3 матчах Олимпиады: «Я играю плохо – все очевидно. Мы месяц не играли, через матчи набираем форму»