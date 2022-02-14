Шипачев о том, что журналистам понравилась игра с Чехией: «Лучше выигрывать, чем проигрывать, правильно? Надо миксануть – хороший хоккей и победы»

Капитан сборной России Вадим Шипачев ответил на вопросы касательно игры команды на Олимпиаде-2022.
– На групповом этапе мы увидели разные матчи: сначала с Данией и Швейцарией и совсем другая игра с Чехией. Что произошло?
– Какой вам больше понравился?
– С Чехией.
– Лучше, когда выигрываешь.
– То есть лучше выигрывать так, как с Данией и Швейцарией?
– Лучше выигрывать, чем проигрывать, правильно? Надо миксануть – чтобы и хороший хоккей, и победы были, да?
– А так можно?
– Будем стараться, – сказал Шипачев.
Шипачев, набравший 1 очко в 3 матчах Олимпиады: «Я играю плохо – все очевидно. Мы месяц не играли, через матчи набираем форму»