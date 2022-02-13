Тренер Швеции о поражении от Финляндии: «Они поверили, что могут совершить камбэк. Использовали большинство, перехватили инициативу»

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлов дал комментарий после поражения от команды Финляндии (3:4 ОТ) на Олимпиаде-2022.

«В третьем периоде финны несколько раз получали большинство и эффективно его использовали, забили два гола, перехватили инициативу.

Они стали верить, что могут совершить камбэк. Мы в меньшинстве сыграли не так хорошо, как должны были.

С Филипом Хольмом все не очень хорошо. Его состояние еще будут оценивать доктора», – сказал Гарпенлов.

Финляндия отыгралась с 0:3 в 3-м периоде и победила Швецию в овертайме