Хольцер – форварду США Майерсу: «Гребаный сукин сын, я оторву тебе голову!»

Защитник сборной Германии Марцел Брандт, вероятно, получил повреждение в матче против США (1:2, 2-й период) на Олимпиаде-2022.

В первом периоде хоккеист упал на лед после попадания шайбы в пах, после чего покинул площадку.

Защитник команды Германии Корбиниан Хольцер, находясь на скамейке, выразил недовольство эпизодом, сообщает журналист Стивен Уайно.

«Гребаный сукин сын, я оторву тебе голову!» – крикнул Хольцер форварду США Бену Майерсу.

«Заткнись!» – ответили ему со скамейки команды США.

Отметим, что Брандт вернулся на площадку во втором периоде.