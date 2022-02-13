Хольцер – форварду США Майерсу: «Гребаный сукин сын, я оторву тебе голову!»

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Защитник сборной Германии Марцел Брандт, вероятно, получил повреждение в матче против США (1:2, 2-й период) на Олимпиаде-2022.

В первом периоде хоккеист упал на лед после попадания шайбы в пах, после чего покинул площадку.

Защитник команды Германии Корбиниан Хольцер, находясь на скамейке, выразил недовольство эпизодом, сообщает журналист Стивен Уайно.

«Гребаный сукин сын, я оторву тебе голову!» – крикнул Хольцер форварду США Бену Майерсу.

«Заткнись!» – ответили ему со скамейки команды США.

Отметим, что Брандт вернулся на площадку во втором периоде.

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