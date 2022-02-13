Торторелла опроверг слух о своем назначении в штаб «Сент-Луиса»: «Я был бы худшим помощником тренера, ха-ха»

Теги Сент-Луис Джон Торторелла НХЛ Эллиотт Фридман Хоккей

Бывший тренер клубов НХЛ Джон Торторелла, сейчас работающий аналитиком на ESPN, опроверг информацию о том, что его могут назначить ассистентом главного тренера «Сент-Луиса»

«Был слух, что Торторелла может стать ассистентом в штабе «Сент-Луиса». Он сказал: «Я был бы худшим помощником тренера, ха-ха», – написал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

Последним клубом Тортореллы в НХЛ был «Коламбус», который он возглавлял с 2015 по 2021 год. 

Ранее он также тренировал «Ванкувер», «Рейнджерс» и «Тампу», с которой в 2004 году выиграл Кубок Стэнли. 

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