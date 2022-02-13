Торторелла опроверг слух о своем назначении в штаб «Сент-Луиса»: «Я был бы худшим помощником тренера, ха-ха»

Бывший тренер клубов НХЛ Джон Торторелла, сейчас работающий аналитиком на ESPN, опроверг информацию о том, что его могут назначить ассистентом главного тренера .

«Был слух, что Торторелла может стать ассистентом в штабе «Сент-Луиса». Он сказал: «Я был бы худшим помощником тренера, ха-ха», – написал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Последним клубом Тортореллы в НХЛ был «Коламбус», который он возглавлял с 2015 по 2021 год.

Ранее он также тренировал «Ванкувер», «Рейнджерс» и «Тампу», с которой в 2004 году выиграл Кубок Стэнли.