Коваленко о сборной России: «Поражение от чехов в групповом этапе Олимпиады может стать счастливой приметой»

Олимпийский чемпион высказался о поражении сборной России от Чехии (5:6 ОТ) в заключительном матче группового турнира на Олимпиаде-2022.

– Иногда на групповых этапах поражения бывают даже полезнее побед. С этой точки зрения матч с чехами может стать очень информативным для нашей сборной. После двух сухих, но скромных побед над Швейцарией и Данией два периода сыграли с чехами в агрессивный, атакующий хоккей. Поняли, что в каких-то эпизодах можем выигрывать борьбу у ворот соперника, где-то даже доминировать.

– Оптимистическое поражение?

– Поражения оптимистическим не бывают, но матч с чехами дал несколько моментов для размышления.

Впереди три дня паузы – и, думаю, что у тренерского штаба будет много работы, с которой такие опытные мастера, как Жамнов, Федоров и Гончар, должны справиться.

Кстати, вспоминая свой олимпийский опыт, отметил, что поражение от чехов в групповом этапе может стать счастливой приметой. В Альбервиле-1992 мы тоже уступили чехам в одну шайбу, но потом выиграли золото. А вот в Нагано-1998 все произошло наоборот – взяли у Гашека, Ягра и Ко матч в групповом раунде, а в финале им, увы, проиграли, – сказал Коваленко.