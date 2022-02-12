Аввакумова об отдельном рейсе для хоккеистов: «Это неправильно. Все вместе должны быть, приехали делать одно дело»

Российская прыгунья на лыжах с трамплина прокомментировала свои слова про отдельный самолет для хоккейной сборной.

– Перед Олимпиадой ваши слова про отдельный самолет для хоккеистов взорвали медиа.

– Это неправильно. Все вместе должны быть, приехали делать одно дело. После стартов сидели пять дней в Пекине, мы же не просили отдельный самолет. Так неправильно.

– До Олимпиады вы могли представить, что вернетесь с серебряной медалью?

– Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Конечно, мы работали над тем, чтобы взять медали.

– В целом как оцените для себя Игры?

– На отлично, – сказала Аввакумова.