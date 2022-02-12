Стэмкос о 4:3 с «Аризоной»: «Тампа» всегда реабилитируется после поражений. Это стало частью нашей ДНК»

Капитан «Тампы» прокомментировал победу над «Аризоной» (4:3) в регулярном чемпионате .

«Лайтнинг» выиграли после вчерашнего поражения от «Колорадо» (2:3) и вновь сумели избежать двух поражений подряд в основное время. В этом сезоне с такого еще не случалось.

«Это стало частью нашей ДНК. Это было видно даже в последних сериях плей-офф – мы всегда реабилитируемся после поражений.

Мы приехали сюда и добыли победу в матче после того, как неважно сыграли накануне», – сказал Стэмкос, сделавший в этом матче дубль.