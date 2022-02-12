Стэмкос о 4:3 с «Аризоной»: «Тампа» всегда реабилитируется после поражений. Это стало частью нашей ДНК»

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Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал победу над «Аризоной» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ

«Лайтнинг» выиграли после вчерашнего поражения от «Колорадо» (2:3) и вновь сумели избежать двух поражений подряд в основное время. В этом сезоне с «Тампой» такого еще не случалось. 

«Это стало частью нашей ДНК. Это было видно даже в последних сериях плей-офф – мы всегда реабилитируемся после поражений.

Мы приехали сюда и добыли победу в матче после того, как неважно сыграли накануне», – сказал Стэмкос, сделавший в этом матче дубль. 

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