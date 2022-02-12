«Торонто» продлил вратаря Уолла на 3 года. В 2 сезонах контракт будет односторонним

«Торонто» объявил о подписании нового контракта с вратарем Джозефом Уоллом.

Соглашение с 23-летним американцем рассчитано на 3 года. В следующем сезоне контракт будет двусторонним, затем – односторонним.

Кэпхит – 766,67 тысячи долларов. На уровне в сезоне-2022/23 зарплата составит 350 тысяч долларов, при этом в целом игроку гарантирована сумма не менее 450 тысяч вне зависимости от числа матчей в НХЛ.

Уолл дебютировал в НХЛ в этом сезоне. На его счету 4 матча в лиге (91,1% сэйвов, 2,76 – коэффициент надежности).

Джозеф Уолл – 1-й вратарь «Торонто» с ноября 2015 года, одержавший победу в дебютном матче в НХЛ