Гимаев-младший об игре сборной России: «Такой хоккей прошел со Швейцарией и Данией, но не факт, что пройдет с Финляндией и Канадой»

Бывший защитник клубов КХЛ, комментатор оценил игру сборной России в матче против Дании (2:0) на Олимпиаде-2022.

– Здорово, что выиграли. Слабо, конечно, сыграли в созидании и атаке. Мы видим, что в этом у сборной реальные проблемы.

Из положительного – уверенно сыграли в обороне, отлично выглядел Иван Федотов. Практически ничего не дали создать датчанам. Единственные моменты со стороны соперника появлялись у , и нас подтащил Федотов.

Также сборная России сыграла дисциплинировано – лишь одно удаление. Но из негативных моментов – пять раз играли в большинстве и практически ничего не создали.

– Леонид Вайсфельд говорит, что креатив в игре сборной никому не нужен и все будут довольны, если она выиграет все матчи Олимпиады со счетом 1:0.

– Если сборная России выиграет все матчи 1:0 и победит на Олимпиаде, то никаких вопросов не будет. Но хотелось бы, чтобы в том же матче с датчанами мы больше забивали. Хочется видеть интересный хоккей, а не просто игру на результат.

– Но ведь канадцы и финны могут наказать за такую игру?

– Поэтому мы и говорим, что у нас проблемы в созидании. Такой хоккей прошел со Швейцарией и Данией, но не факт, что пройдет с Финляндией и Канадой. В этом плане тревожно. Но хорошо, что сборная России здорово играет в обороне и отлично выглядит вратарь , – сказал Гимаев-младший.

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?