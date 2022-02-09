«Монреаль» уволил Дюшарма после 1:7 от «Нью-Джерси». У команды 8 побед в 45 матчах сезона

покидает пост главного тренера .

Менеджмент канадского клуба принял решение об увольнении 48-летнего специалиста.

При этом все помощники Дюшарма остаются в тренерском штабе.

В «Канадиенс» сообщили, что объявят о назначении нового главного тренера уже сегодня.

«Мы хотели бы искренне поблагодарить Доминика за его работу и вклад в нашу организацию. На данном этапе сезона мы посчитали, что внесение изменений сочетается с интересами клуба», – заявил генеральный менеджер клуба Кент Хьюз.

Отметим, что минувшим летом «Монреаль» и Дюшарм подписали контракт на три года. В прошлом сезоне под руководством тренера «Монреаль» впервые с 1993 года вышел в финал Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне «Канадиенс» занимают последнее, восьмое, место в таблице Атлантического дивизиона, выиграв 8 матчей из 45.

К этому моменту серия поражений «Монреаля» составляет семь игр подряд. В прошлом матче команда уступила «Нью-Джерси» со счетом 1:7.