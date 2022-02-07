Жамнов о Кузьменко: «Гражданин Шевченко не знает всех тонкостей. Рад, что у него есть источник, якобы мы должны бейсбольной битой сделать парню травму»

Главный тренер сборной России объяснил причины решения не использовать нападающего на Олимпиаде-2022.

– Скажу так: мы до конца рассматривали его в качестве игрока из списка основных 25 человек. По игровым критериям он нам подходил.

Допустим, гражданин Шевченко (журналист – прим. Sports.ru) ведь не знает до конца всей ситуации – дает интервью и пишет свои комментарии, исходя из слухов.

Я рад, что у него есть свой источник. Что якобы мы должны зайти с бейсбольной битой и сделать парню травму. Всех тонкостей он не знает.

– Вы ведь ни разу не упоминали о травмах Кузьменко во время предыдущих разговоров?

– Зачем упоминать о них? Это наша внутренняя кухня.

– Зачем его было везти в Пекин?

– У него вроде бы были улучшения.

Повторюсь, мы рассчитывали на него до конца. Никто его не списывал со счетов. Смотрели его каждый день. Это решение было принято вчера.

– Не было шансов, что он восстановится по ходу ?

– У нас достаточно ребят, которые тренируются здесь.

Мы следим за ними. Тяжело сказать. Человек не может тренироваться на 100%. Как мы можем рассчитывать на него? – заявил Жамнов.

Очень странные дела в сборной России: лучшего игрока СКА сначала держали в запасе, а теперь отправили домой из-за сомнительной травмы