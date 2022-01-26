«Авангард» может пригласить команду НХЛ на матч-открытие новой арены

Председатель совета директоров «Авангарда» не исключил, что может состояться выставочный матч с одним из клубов по случаю открытия хоккейной арены в Омске.

ранее сообщил, что арена в Омске, которая будет вмещать около 12 тысяч зрителей, готова на 57%.

– Было много позитивных новостей про арену. Рассматриваете вариант приглашения клуба НХЛ на открытие?

– Мы сейчас утверждаем маркетинговую программу на целый год с целью вернуть интерес к хоккею после возвращения команды в Омск. Даже после Нового года у меня уже было несколько рабочих совещаний на эту тему. Нам нужно будет заполнять большую арену.

Для этого весь год будет проходить ряд мероприятий, сейчас этот список проходит формирование. В том числе – мероприятия по открытию арены. В рамках каждого из этих проектов подразумевается ряд активностей. После того, как мы их соберем, утвердим, приступим к выполнению.

– И матч с НХЛ – среди этих активностей?

– В том числе. Рассматриваются различные варианты открытия арены, в том числе с привлечением интересных команд, достойных такого сооружения, – сказал Крылов.

С 2018 года «Авангард» использует арену в подмосковной Балашихе в качестве домашней, поскольку «Арену-Омск» признали аварийной.