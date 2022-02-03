Депутат Журова: «Хоккеисты всегда летали и ели отдельно. Ценность их медали выше, чем всех остальных»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мыслями о том, что сборная России по хоккею отказалась лететь в одном самолете с другими спортсменами на Олимпиаду в Пекин.

Прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова и конькобежец Руслан Захаров выразили недовольство решением хоккеистов.

– Всегда раньше было такое отношение к хоккеистам. Они всегда летали, жили и ели отдельно. Ничего нового. Как бы конькобежцам и мне лично не было обидно, но надо понимать, что за хоккеистов в нашей стране болеет больше людей и ценность их медали выше, чем всех остальных. С этим ничего не поделать.

На прошлой Олимпиаде было только два золота – Алины Загитовой и хоккейной сборной, и как мы все радовались. Очень важно, чтобы наша сборная выигрывала. И если хоккеистам требуются какие-то дополнительные условия, то их нужно создать. Представляете, какие им претензии предъявят, если они не выиграют?

– Другим спортсменам неправильно говорить – «понты хоккеистов», «они что, элита»?

– Хоккеисты действительно элитарнее – им больше платят, их больше любят болельщики. Ничего с этим не поделаешь. За них не платило государство, у них есть спонсор. Когда биатлонистов поддерживал Прохоров, они тоже летали своим самолетом. Им что, кто-то из других спортсменов предъявлял претензии? Нет, говорили, что здорово, что есть такой спонсор.

А хоккеисты всегда были в привилегированных условиях и даже на выделялись среди остальных. Мы можем сколько угодно вести околоспортивные дебаты, но все покажет результат. Если наши хоккеисты плохо выступят, то им припомнят этот самолет. А если они станут олимпийскими чемпионами, то все это забудут, – сказала Журова.

Конькобежец Захаров: «Пусть хоккеисты не живут в олимпийской деревне, не садятся со мной за стол»