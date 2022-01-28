НХЛ. «Питтсбург» примет «Детройт», «Рейнджерс» – «Миннесоту», «Вашингтон» сыграет с «Далласом»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Питтсбург» примет «Детройт», «Рейнджерс» – «Миннесоту», «Чикаго» сыграет с «Колорадо», «Вашингтон» – с «Далласом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 января, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 29 января, 04.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 29 января, 04.30, «United Center»
- Дата проведения
- 29 января, 05.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 29 января, 05.00, «Gila River Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.