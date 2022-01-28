НХЛ. «Питтсбург» примет «Детройт», «Рейнджерс» – «Миннесоту», «Вашингтон» сыграет с «Далласом»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Питтсбург» примет «Детройт», «Рейнджерс»«Миннесоту», «Чикаго» сыграет с «Колорадо», «Вашингтон» – с «Далласом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Питтсбург – Детройт
Дата проведения
29 января, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Миннесота
Дата проведения
29 января, 04.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Колорадо
Дата проведения
29 января, 04.30, «United Center»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Вашингтон
Дата проведения
29 января, 05.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Бостон
Дата проведения
29 января, 05.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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