Ткачев заменил Анисимова в основном составе России на Олимпиаду-2022. У форварда «Локомотива» положительный тест на ковид

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Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев включен в основной состав сборной России на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Форвард «Локомотива» Артем Анисимов переведен в число запасных игроков национальной команды из-за положительного теста на коронавирус, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу ФХР.

«Соответствующие документы уже направлены в ОКР. Артем Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах.

Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов его вчерашний тест показал положительный результат.

У Артема еще есть шансы поехать с командой в Пекин, он ежедневно сдает необходимые анализы, надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными.

Все остальные игроки находятся в Новогорске, тренировки идут по плану, послезавтра проведем контрольный матч «белые» против «красных», – сообщили в пресс-службе ФХР.

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