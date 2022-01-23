Анисимов, Гусев, Шипачев и Воронков сыграют за сборную России на Олимпиаде-2022 («СЭ»)

Стали известны 23 хоккеиста, которые войдут в окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», помимо этих хоккеистов, в основной состав войдут еще два форварда.

В Пекин также поедут четверо запасных игроков.

Вратари: Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин ( ), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин ( ), Дамир Шарипзянов ( ).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все – ), , Кирилл Марченко (оба – СКА), Вадим Шипачев («Динамо»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Чибисов («Металлург»), Артем Анисимов («Локомотив»).

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии.