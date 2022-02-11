Олимпиада 2022, хоккей: где и во сколько смотреть прямые трансляции мужского и женского хоккейного турнира

Хоккей — наш национальный вид спорта. Многие болельщики смотрят Олимпийские игры только из-за турнира хоккеистов. К сожалению, не примут участия в соревнованиях звезды НХЛ, но это дает большой шанс сборной ОКР на второе олимпийское золото подряд. Первыми на лед выйдут женщины 3 февраля. Мужской турнир стартует 9 февраля, и в заключительный день Олимпиады будет разыграно первое место.

Трансляции из Государственного дворца спорта Пекина и Спортивного центра «Укэсон» будут вести «Первый канал» и «Матч ТВ». Ниже представлено расписание трансляций (время указано московское).

7 февраля

07:05 — Россия — Канада, женщины, группа А («Матч ТВ», «Матч! Игра»)

11:30 — Дания — Чехия, женщины, группа В (matchtv.ru)

16:00 — Китай — Швеция, женщины, группа В (matchtv.ru)

16:05 — Швейцария — Финляндия, женщины, группа А (matchtv.ru)

8 февраля

07:05 — США — Канада, женщины, группа А («Матч ТВ», «Матч! Игра»)

11:30 — Хоккей с шайбой. Япония — Чехия, женщины, группа В (matchtv.ru)

16:00 — Хоккей с шайбой. Швеция — Дания, женщины, группа В (matchtv.ru)

16:05 — Хоккей с шайбой. Россия — Финляндия, женщины, группа В («Матч ТВ», «Матч! Игра»)

9 февраля

11:40 — Россия — Швейцария, мужчины, группа В («Россия 1»)

16:10 — Чехия — Дания, мужчины, группа В («Матч ТВ», matchtv.ru)

10 февраля

07:05 — Швеция — Латвия, мужчины, группа С («Матч ТВ»)

11:35 — Финляндия — Словакия, мужчины, группа С («Матч! Арена», «Матч ТВ»)

16:00 — США — Китай, мужчины, группа А (matchtv.ru)

16:05 — Канада — Германия, мужчины, группа А («Матч! Игра», «Матч ТВ»)

11 февраля

07:05 — Женщины, четвертьфинал («Матч! Страна»)

07:10 — Дания — Россия, мужчины, группа В («Первый канал»)

11:30 — Швеция — Словакия, мужчины, группа С (matchtv.ru, «Матч! Игра»)

11:30 — Чехия — Швейцария, мужчины, группа В (matchtv.ru, «Матч ТВ»)

16:00 — Женщины, четвертьфинал (matchtv.ru)

16:15 — Латвия — Финляндия, мужчины, группа C («Матч! Арена»)

12 февраля

07:05 — Женщины, четвертьфинал («Матч! Игра»)

07:05 — Канада — США, мужчины, группа А («Матч ТВ»)

11:30 — Женщины, четвертьфинал (matchtv.ru)

11:30 — Германия — Китай, мужчины, группа А («Матч ТВ»)

16:00 — Швейцария — Дания, мужчины, группа В (matchtv.ru)

16:10 — Россия — Чехия, мужчины, группа В («Россия 1»)

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