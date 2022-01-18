Барбашев впервые в НХЛ набрал 4 очка за матч и обновил снайперский рекорд за сезон (15 шайб). У него 2+2 и «+4» в игре с «Нэшвиллом»

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Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев впервые набрал 4 очка в матче регулярного чемпионата НХЛ. В его активе 2 гола и 2 результативные передачи в игре с «Нэшвиллом» (5:3) и звание второй звезды. 

В активе россиянина стало 34 (15+19) очка в 38 матчах.

Барбашев обновил личный снайперский рекорд за сезон. До этого его лучшим достижением были 14 шайб в 80 матчах в сезоне-2018/19. 

Сегодня нападающий (17:35, 0:45 – в большинстве, 2:10 – в меньшинстве, полезность «+4») нанес 4 броска в створ, применил 3 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват, а также выиграл единственное вбрасывание. 

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