Барбашев впервые в НХЛ набрал 4 очка за матч и обновил снайперский рекорд за сезон (15 шайб). У него 2+2 и «+4» в игре с «Нэшвиллом»

Форвард впервые набрал 4 очка в матче регулярного чемпионата . В его активе 2 гола и 2 результативные передачи в игре с (5:3) и звание второй звезды.

В активе россиянина стало 34 (15+19) очка в 38 матчах.

Барбашев обновил личный снайперский рекорд за сезон. До этого его лучшим достижением были 14 шайб в 80 матчах в сезоне-2018/19.

Сегодня нападающий (17:35, 0:45 – в большинстве, 2:10 – в меньшинстве, полезность «+4») нанес 4 броска в створ, применил 3 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват, а также выиграл единственное вбрасывание.