КХЛ совместно с клубами решила продолжать регулярный чемпионат («Матч ТВ»)

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) совместно с клубами решила не прерывать регулярный чемпионат из-за коронавируса. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Лига после консультаций с клубами приняла решение продолжить регулярный чемпионат и, согласно расписанию, сыграть все запланированные до Олимпийских игр матчи, исходя из эпидемиологической ситуации», – рассказал источник.

В понедельник состоялось совещание с участием руководителей лиги, где также приняли решение не приостанавливать регулярку.

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