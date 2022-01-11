Ротенберг об отмененной шайбе Кетова: «Это больше гол в нашем понимании. Судья сказал, что ситуация 50 на 50»

Главный тренер СКА ответил на вопрос касательно отмененного гола нападающего в третьем периоде матча с (1:3).

Гол питерского клуба был не засчитан после тренерского запроса штаба Дмитрия Квартальнова.

«Да, я хотел этот вопрос обсудить. Я общался с главным судьей. Мне сказали, что ситуация была 50 на 50, но они приняли такое решение.

Нам в всегда говорят, что такие решения всегда принимают в пользу атаки. В нашем понимании это был больше гол, чем нет, – заявил Ротенберг.

На матче работали главные арбитры Александр Сергеев и Сергей Юдаков.