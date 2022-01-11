Ротенберг об отмененной шайбе Кетова: «Это больше гол в нашем понимании. Судья сказал, что ситуация 50 на 50»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос касательно отмененного гола нападающего Евгения Кетова в третьем периоде матча с «Ак Барсом» (1:3).
Гол питерского клуба был не засчитан после тренерского запроса штаба Дмитрия Квартальнова.
«Да, я хотел этот вопрос обсудить. Я общался с главным судьей. Мне сказали, что ситуация была 50 на 50, но они приняли такое решение.
Нам в КХЛ всегда говорят, что такие решения всегда принимают в пользу атаки. В нашем понимании это был больше гол, чем нет, – заявил Ротенберг.
На матче работали главные арбитры Александр Сергеев и Сергей Юдаков.