Ротенберг об отмененной шайбе Кетова: «Это больше гол в нашем понимании. Судья сказал, что ситуация 50 на 50»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос касательно отмененного гола нападающего Евгения Кетова в третьем периоде матча с «Ак Барсом» (1:3).

Гол питерского клуба был не засчитан после тренерского запроса штаба Дмитрия Квартальнова.

«Да, я хотел этот вопрос обсудить. Я общался с главным судьей. Мне сказали, что ситуация была 50 на 50, но они приняли такое решение.

Нам в КХЛ всегда говорят, что такие решения всегда принимают в пользу атаки. В нашем понимании это был больше гол, чем нет, – заявил Ротенберг.

На матче работали главные арбитры Александр Сергеев и Сергей Юдаков.

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