Роман Ротенберг: «У СКА нет проблем с эпидемией. Команда не только вакцинировалась, но и ревакцинировалась»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о мерах, предпринимаемых во избежание вспышки инфицирования коронавирусом.

«В хоккейном клубе СКА ведется серьезная работа нашего медицинского штаба. Команда не только вакцинировалась, но уже и ревакцинировалась.

И мы в ежедневном режиме отслеживаем здоровье наших хоккеистов, просим их и персонал соблюдать все санитарные правила, в том числе и в свободное время. Рекомендуем нашим игрокам лишний раз не посещать общественные места.

На сегодняшний день мы можем констатировать, что у нас нет проблем с эпидемией. При этом мониторинг продолжается ежедневно», – сказал Ротенберг.

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