КХЛ отменила матчи ЦСКА против СКА и «Сочи» из-за вспышки ковида в московском клубе. У 17 его представителей положительные тесты

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КХЛ объявила об отмене двух матчей регулярного чемпионата с участием ЦСКА – против СКА (9 января) и «Сочи» (11 января). 

«По состоянию на 8 января 2022 года у 17 представителей хоккейного клуба ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

Лига приняла решение не проводить матчи СКА – ЦСКА и ЦСКА – «Сочи», запланированные на 9 и 11 января соответственно.

Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», – говорится в сообщении лиги. 

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