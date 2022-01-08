КХЛ отменила матчи ЦСКА против СКА и «Сочи» из-за вспышки ковида в московском клубе. У 17 его представителей положительные тесты

объявила об отмене двух матчей регулярного чемпионата с участием ЦСКА – против СКА (9 января) и (11 января).

«По состоянию на 8 января 2022 года у 17 представителей хоккейного клуба ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

Лига приняла решение не проводить матчи СКА – ЦСКА и ЦСКА – «Сочи», запланированные на 9 и 11 января соответственно.

Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», – говорится в сообщении лиги.