Матч «Барыс» – «Металлург» пройдет без зрителей из-за режима ЧП в Нур-Султане. В Казахстане проходят массовые протесты

Матч регулярного чемпионата между и пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба КХЛ.

«В связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на матч КХЛ между «Барысом» и «Металлургом» невозможен.

Лига просит болельщиков из Нур-Султана и тех, кто приехал в столицу Казахстана поддержать «Металлург», с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не покидать дома и места пребывания.

Все средства, потраченные на билеты, будут возвращены, информацию о механизме возврата будет опубликована на сайте «Барыса» дополнительно.

В связи с отсутствием интернета в Нур-Султане «Барыс» не имеет возможности опубликовать данный материал на своих ресурсах», – говорится в сообщении лиги.

Начало матча «Барыс» – «Металлург» запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отметим, что по регламенту КХЛ матчи в регионах, где объявлено чрезвычайное положение, проводиться не должны.

В Казахстане проходят массовые протесты, спровоцированные резким повышением цен на газ. Со временем социально-экономические требования демонстрантов переросли в политические. В Алматы и Мангистауской области ранее также был введен режим чрезвычайного положения.