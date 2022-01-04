Ротенберг о назначении на пост главного тренера СКА: «Спасибо Брагину, здорово, что он и дальше будет помогать. Впереди много работы»

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Роман Ротенберг прокомментировал свое назначение на пост главного тренера СКА.

«Хочу поблагодарить совет директоров СКА за доверие. Спасибо Валерию Николаевичу Брагину, здорово, что он и дальше будет помогать нам своим богатым опытом.

Также огромная благодарность всем тренерам, всем профессионалам с большой буквы, с которыми меня сводила судьба в течение последних 10 лет – Владимиру Юрзинову, Владиславу Третьяку, Павлу Буре, Зинэтуле Билялетдинову, Вячеславу Быкову, Игорю Захаркину, Игорю Никитину, Олегу Знарку, Харийсу Витолиньшу.

Впереди много работы, и мы уверены в игроках, персонале и сделаем все, чтобы добиться результата.

Завершается четырехлетний цикл, совсем скоро главный старт – Олимпийские игры, затем матчи плей-офф. Крайне важно, с одной стороны, качественно подвести кандидатов в национальную команду, но при этом и в оптимальной форме подойти к плей-офф КХЛ.

На самом ответственном отрезке сезона на первый план выходят дисциплина и коллектив. Будем прикладывать максимальные усилия для побед. Как и всегда, отдельное спасибо болельщикам за поддержку!» – написал Ротенберг.

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