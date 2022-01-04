Ротенберг возглавит СКА, Брагин станет его ассистентом («СЭ»)

Теги СКА Валерий Брагин КХЛ Роман Ротенберг Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Хоккей

Глава штаба и вице-президент СКА Роман Ротенберг станет главным тренером команды, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко

Валерий Брагин, который сейчас занимает этот пост, будет переведен на роль ассистента в тренерском штабе.

Ротенберг с 2011 года занимает в клубе управленческие должности, а с прошлого сезона стал работать на скамейке команды. Брагин был главным тренером СКА на протяжении полутора сезонов.

После 44 игр регулярного чемпионата КХЛ клуб занимает 2-е место в Западной конференции с 62 очками, отставая на 1 балл от московского «Динамо».

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