Овечкин – лучший в истории НХЛ по голам в большинстве. Он опередил Андрейчука

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:1).

На 58-й минуте форвард забросил шайбу во время игры с численным преимуществом.

Этот гол стал для Овечкина 275-м в большинстве в НХЛ.

Таким образом, 36-летний россиянин вышел на чистое первое место в истории лиги по голам в большинстве, опередив Дэйва Андрейчука (274).

Овечкину понадобилось для этого 1230 игр. Андрейчук завершил карьеру в 2006 году, проведя за 23 сезона в НХЛ 1639 матчей.

Всего за время выступлений в лиге Овечкин набрал 1370 (754+616) очков.

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