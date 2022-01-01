Овечкин – лучший в истории НХЛ по голам в большинстве. Он опередил Андрейчука

Нападающий сделал дубль в матче регулярного чемпионата против (3:1).

На 58-й минуте форвард забросил шайбу во время игры с численным преимуществом.

Этот гол стал для Овечкина 275-м в большинстве в НХЛ.

Таким образом, 36-летний россиянин вышел на чистое первое место в истории лиги по голам в большинстве, опередив (274).

Овечкину понадобилось для этого 1230 игр. Андрейчук завершил карьеру в 2006 году, проведя за 23 сезона в НХЛ 1639 матчей.

Всего за время выступлений в лиге Овечкин набрал 1370 (754+616) очков.