НХЛ продолжит регулярку, несмотря на увеличение случаев ковида. Решение по ОИ-2022 – в ближайшие дни

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НХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат на фоне увеличившихся случаев коронавируса.

Лига и профсоюз игроков опубликовали заявление, в котором сообщили о продолжении сезона.

Врачи НХЛ и NHLPA выразили следующее мнение: поскольку практически все хоккеисты и персонал клубов полностью вакцинированы, то необходимость карантина для команд нужно решать в индивидуальном порядке.

Кроме того, принято решение о переносе всех матчей до Рождества между клубами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США. В результате это касается 12 матчей с 20 по 23 декабря.

НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде-2022 и, как говорится в заявлении, надеются объявить окончательное решение в ближайшие дни.

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