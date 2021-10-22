НХЛ продолжит регулярку, несмотря на увеличение случаев ковида. Решение по ОИ-2022 – в ближайшие дни

НХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат на фоне увеличившихся случаев коронавируса.
Лига и профсоюз игроков опубликовали заявление, в котором сообщили о продолжении сезона.
Врачи НХЛ и NHLPA выразили следующее мнение: поскольку практически все хоккеисты и персонал клубов полностью вакцинированы, то необходимость карантина для команд нужно решать в индивидуальном порядке.
Кроме того, принято решение о переносе всех матчей до Рождества между клубами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США. В результате это касается 12 матчей с 20 по 23 декабря.
НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде-2022 и, как говорится в заявлении, надеются объявить окончательное решение в ближайшие дни.