НХЛ. «Айлендерс» играют с «Вегасом», «Вашингтон» против «Лос-Анджелеса», «Питтсбург» примет «Нью-Джерси»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Сент-Луис» выступит в гостях у «Виннипега», «Вашингтон» примет «Лос-Анджелес», «Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», «Айлендерс» – с «Вегасом».
Матчи «Ванкувер» – «Аризона», «Сиэтл» – «Торонто», «Каролина» – «Нэшвилл» и «Оттава» – «Бостон» были перенесены из-за коронавируса.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 декабря, 22.00, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 19 декабря, 23.00, «Bell MTS Place»
- Дата проведения
- 20 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 20 декабря, 03.00, «Prudential Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.