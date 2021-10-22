НХЛ. «Айлендерс» играют с «Вегасом», «Вашингтон» против «Лос-Анджелеса», «Питтсбург» примет «Нью-Джерси»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

выступит в гостях у «Виннипега», примет «Лос-Анджелес», сыграет с , «Айлендерс» – с «Вегасом».

Матчи «Ванкувер» – «Аризона», «Сиэтл» – «Торонто», «Каролина» – «Нэшвилл» и «Оттава» – были перенесены из-за коронавируса.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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