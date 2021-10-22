НХЛ. «Айлендерс» играют с «Вегасом», «Вашингтон» против «Лос-Анджелеса», «Питтсбург» примет «Нью-Джерси»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Сент-Луис» выступит в гостях у «Виннипега», «Вашингтон» примет «Лос-Анджелес», «Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», «Айлендерс» – с «Вегасом».

Матчи «Ванкувер» – «Аризона», «Сиэтл» – «Торонто», «Каролина» – «Нэшвилл» и «Оттава» – «Бостон» были перенесены из-за коронавируса.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Айлендерс – Вегас 1:1 (1 период)
Дата проведения
19 декабря, 22.00, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Маршессо (Смит, Уайтклауд)
1:1 – 12 Нелсон (Вальстром, Добсон)

 

Виннипег – Сент-Луис
Дата проведения
19 декабря, 23.00, «Bell MTS Place»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Лос-Анджелес
Дата проведения
20 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Питтсбург
Дата проведения
20 декабря, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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