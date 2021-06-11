«Cпортсмены отдалились от народа – по заработкам и образу жизни. Их не воспринимают как близких себе». Дмитрий Федоров о снижении интереса к хоккею в России

Руководитель КХЛ ТВ, ведущий «Матч ТВ» поделился мыслями относительно снижения интереса к хоккею в России.

– Почему в то время, когда Александр Овечкин добивается исторических результатов в , он не так популярен в родной России? Хотя все вокруг говорят, что хоккей – наше главное достояние.

– Народ сейчас не воспринимает спортсменов как близких себе людей. Они часто становятся частью официальной повестки, и это отталкивает.

Как только спорт у нас станет «неформальным», то интерес станет принципиально иной.

Также люди у нас тяжело живут, и у них нет тяги к индустрии развлечений, к которой относится спорт. Сейчас господствует социальный пессимизм.

– Также президент КХЛ Алексей Морозов недавно заявил: «Боимся, никто не будет смотреть хоккей лет через 10».

– То, что сказал Алексей Морозов, касается не только России, но и Канады. Недавно я читал книгу «Пока горят огни», и там тоже было много пессимизма на счет будущего хоккея даже для родоначальников этой игры.

Я считаю, главное – чтобы было меньше пафоса, официоза, ведь именно они убивают интерес молодежи. Нужно идти в народ! Надо, чтобы хоккеисты интересно высказывались в прессе и были готовы проявлять себя не только на площадке, но и вне нее.

Также в спорте нужны сенсации, чтобы бедные клубы обыгрывали богатых, а в идеале все должны быть более-менее равными по бюджету.

Люди болеют за тех, кто им близок. А профессиональные спортсмены отдалились от народа – по заработкам и образу жизни, и им трудно сопереживать.

Но в то же время есть первые шаги по изменению ситуации. ввела потолок зарплат, который позволяет уравнять шансы команд и ориентировать клубы на свои школы. В составах должны быть, условно говоря, парни из соседнего подъезда.

Реформ требует и игра в целом. На мой взгляд, надо убирать бесконечные овертаймы, потому что дети и молодежь не могут так долго смотреть игру.

Также альтернативный хоккей «3 на 3» – не вытеснение классического хоккея, а отдельные соревнования – может вызвать интерес молодых людей.

Впадать в пессимизм не нужно, и радует то, что сейчас появилась дискуссия по этому поводу, – заявил Федоров.