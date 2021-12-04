Овечкин быстрее всех в истории НХЛ дошел от 700 до 750 голов – за 79 матчей. Хоу – за 106, Гретцки – за 116, Ягр – за 182

Капитан стал 4-м игроком в истории НХЛ с 750 голами за карьеру в регулярных чемпионатах, отличившись в матче с «Коламбусом» (3:1).

Он присоединился к (894), (801) и (766).

Примечательно, что Овечкин быстрее всех троих преодолел путь от 700-го гола к 750-му – всего за 79 матчей. Хоу затратил на это 106 матчей, Гретцки – 116, а Ягр – 182.

При этом по общему количеству матчей, затраченных на достижение отметки в 750 голов (1222), Овечкин уступил только Гретцки (1001).

Овечкин забил 750-й гол в НХЛ. До Ягра – 16 шайб, до Гретцки – 144