Овечкин быстрее всех в истории НХЛ дошел от 700 до 750 голов – за 79 матчей. Хоу – за 106, Гретцки – за 116, Ягр – за 182

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал 4-м игроком в истории НХЛ с 750 голами за карьеру в регулярных чемпионатах, отличившись в матче с «Коламбусом» (3:1). 

Он присоединился к Уэйну Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромиру Ягру (766). 

Примечательно, что Овечкин быстрее всех троих преодолел путь от 700-го гола к 750-му – всего за 79 матчей. Хоу затратил на это 106 матчей, Гретцки – 116, а Ягр – 182. 

При этом по общему количеству матчей, затраченных на достижение отметки в 750 голов (1222), Овечкин уступил только Гретцки (1001). 

Овечкин забил 750-й гол в НХЛ. До Ягра – 16 шайб, до Гретцки – 144

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