Губернатор сообщил о полугодовом отставании по срокам строительства арены к МЧМ в Новосибирске: «Приходится строить в режиме подвига»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что отставание по срокам строительства новой ледовой арены в Новосибирске к МЧМ-2023 составляет около полугода.

Также он высказался о возможном влиянии на строительство задержания руководства холдинга «СДС» после аварии на шахте «Листвяжная».

«К сожалению, от контрактного срока будем отставать. Отставание накопилось за 2020-2021 годы. Подрядчик не выдержал темпы и приходится строить как обычно в режиме строительного подвига.

У Михаила Федяева много различного бизнеса и компаний. Видим, что трагедия на шахте не повлияла на работу коллективов.

Надеюсь, на работу «СДС-строй» также не повлияет, тем более, что у компании в регионе ряд проектов – ЛДС, жилищное строительство», – сказал губернатор.

Готовность арены к МЧМ в Новосибирске – 46%. Общая стоимость работ возросла до 22,5 млрд рублей, к стройке привлекают заключенных