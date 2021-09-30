Готовность арены к МЧМ в Новосибирске – 46%. Общая стоимость работ возросла до 22,5 млрд рублей, к стройке привлекают заключенных

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт рассказал темпах строительства ледовой арены к МЧМ-2023.

Турнир пройдет с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Новосибирске и Омске.

По словам министра, на сегодняшний день работы на объекте выполнены на 46%. Основной проблемой является то, что в строящемся здании до сих пор не закрыт тепловой контур и не запущены системы отопления. Приступить к этим работам планируют только с 15 октября.

Общая стоимость работ, включая сопутствующую инфраструктуру, оценивается в 22,5 миллиарда рублей (увеличение сметы составило 2,5 млрд).

Сюда относится также возведение станции метро «Спортивная», сооружение водоотведения, постройка автомобильных дорог, сквера на берегу Оби и пешеходного перехода.

Областной бюджет выделяет на это строительство 14,2 миллиарда, федерация – 8,2 млрд, а на долю бюджета Новосибирска приходится всего около 100 млн рублей.

Сегодня на площадке ЛДС разработан специальный – догоняющий – график ведения работ, за соблюдением которого лично следят министр строительства России Ирек Файзуллин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«В регионе возник дефицит рабочей силы из ближнего зарубежья. Кроме того, на сроках работ сказался существенный рост стоимости строительных материалов, который начался в ноябре 2020 года и продолжается до сих пор.

В связи с этим, нам потребовалась корректировка проектно-сметной документации и прохождение новой экспертизы в Главгосэкспертизе», – рассказал Шмидт.

Также он пояснил, что впервые в России с Главгосэкспертизой заключен договор экспертного сопровождения. Это значит, что все изменения в проект вносятся максимально оперативно.

На строительстве ЛДС сегодня работают строительные компании не только из Новосибирска, но и других городов России, а также Беларуси.

Всего на стройке задействовано около 500 человек, в том числе 50 заключенных.

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