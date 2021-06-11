«Рейнджерс» – первая команда НХЛ со стоимостью 2 млрд долларов. Цена клуба выросла на 21% за год

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ.
Список возглавили «Рейнджерс», которые стали первой клубом лиги, стоимость которого составила два миллиарда долларов. За год цена команды выросла 21%, за последние пять лет – на 60%.
Отмечается, что средняя стоимость клуба НХЛ выросла на 32%. Одна из причин – новый телевизионный контракт лиги с ESPN и Turner Sports.
НХЛ будет получать в среднем 625 млн долларов в год по сравнению с 300 млн долларов, которые лига получала от NBC за свои права.
1. «Рейнджерс» – 2 миллиарда долларов
2. «Торонто» – 1,8 млрд долларов
3. «Монреаль» – 1,6 млрд
4. «Чикаго» – 1,4 млрд
5. «Бостон» – 1,3 млрд
6. «Филадельфия» – 1,2 млрд
7. «Эдмонтон» – 1,1 млрд
8. «Лос-Анджелес» – 1,025 млрд
9. «Детройт» – 990 миллионов долларов
10. «Айлендерс» – 950 млн
11. «Вашингтон» – 930 млн
12. «Питтсбург» – 900 млн
13. «Сиэтл» – 875 млн
14. «Ванкувер» – 825 млн
15. «Нью-Джерси» – 775 млн
16. «Даллас» – 720 млн
17. «Вегас» – 710 млн
18. «Калгари» – 680 млн
19. «Миннесота» – 675 млн
20. «Тампа» – 650 млн
21. «Сент-Луис» – 640 млн
22. «Колорадо» – 630 млн
23. «Сан-Хосе» – 625 млн
24. «Анахайм» – 620 млн
25. «Нэшвилл» – 600 млн
26. «Виннипег» – 575 млн
27. «Каролина» – 550 млн
28. «Оттава» – 525 млн
29. «Баффало» – 500 млн
30. «Коламбус» – 475 млн
31. «Флорида» – 450 млн
32. «Аризона» – 400 млн