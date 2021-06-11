«Рейнджерс» – первая команда НХЛ со стоимостью 2 млрд долларов. Цена клуба выросла на 21% за год

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов .

Список возглавили , которые стали первой клубом лиги, стоимость которого составила два миллиарда долларов. За год цена команды выросла 21%, за последние пять лет – на 60%.

Отмечается, что средняя стоимость клуба НХЛ выросла на 32%. Одна из причин – новый телевизионный контракт лиги с ESPN и Turner Sports.

НХЛ будет получать в среднем 625 млн долларов в год по сравнению с 300 млн долларов, которые лига получала от NBC за свои права.

1. «Рейнджерс» – 2 миллиарда долларов

2. – 1,8 млрд долларов

3. – 1,6 млрд

4. – 1,4 млрд

5. – 1,3 млрд

6. – 1,2 млрд

7. – 1,1 млрд

8. – 1,025 млрд

9. – 990 миллионов долларов

10. – 950 млн

11. – 930 млн

12. – 900 млн

13. – 875 млн

14. – 825 млн

15. – 775 млн

16. – 720 млн

17. – 710 млн

18. – 680 млн

19. – 675 млн

20. – 650 млн

21. – 640 млн

22. – 630 млн

23. – 625 млн

24. – 620 млн

25. – 600 млн

26. «Виннипег» – 575 млн

27. «Каролина» – 550 млн

28. – 525 млн

29. – 500 млн

30. – 475 млн

31. – 450 млн

32. «Аризона» – 400 млн