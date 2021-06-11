«Рейнджерс» – первая команда НХЛ со стоимостью 2 млрд долларов. Цена клуба выросла на 21% за год

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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ.

Список возглавили «Рейнджерс», которые стали первой клубом лиги, стоимость которого составила два миллиарда долларов. За год цена команды выросла 21%, за последние пять лет – на 60%.

Отмечается, что средняя стоимость клуба НХЛ выросла на 32%. Одна из причин – новый телевизионный контракт лиги с ESPN и Turner Sports.

НХЛ будет получать в среднем 625 млн долларов в год по сравнению с 300 млн долларов, которые лига получала от NBC за свои права.

1. «Рейнджерс» – 2 миллиарда долларов

2. «Торонто» – 1,8 млрд долларов

3. «Монреаль» – 1,6 млрд

4. «Чикаго» – 1,4 млрд

5. «Бостон» – 1,3 млрд

6. «Филадельфия» – 1,2 млрд

7. «Эдмонтон» – 1,1 млрд

8. «Лос-Анджелес» – 1,025 млрд

9. «Детройт» – 990 миллионов долларов

10. «Айлендерс» – 950 млн

11. «Вашингтон» – 930 млн

12. «Питтсбург» – 900 млн

13. «Сиэтл» – 875 млн

14. «Ванкувер» – 825 млн

15. «Нью-Джерси» – 775 млн

16. «Даллас» – 720 млн

17. «Вегас» – 710 млн

18. «Калгари» – 680 млн

19. «Миннесота» – 675 млн

20. «Тампа» – 650 млн

21. «Сент-Луис» – 640 млн

22. «Колорадо» – 630 млн

23. «Сан-Хосе» – 625 млн

24. «Анахайм» – 620 млн

25. «Нэшвилл» – 600 млн

26. «Виннипег» – 575 млн

27. «Каролина» – 550 млн

28. «Оттава» – 525 млн

29. «Баффало» – 500 млн

30. «Коламбус» – 475 млн

31. «Флорида» – 450 млн

32. «Аризона» – 400 млн

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