НХЛ. «Тампа» играет с «Филадельфией», «Эдмонтон» против «Лос-Анджелеса», «Торонто» в гостях у «Виннипега»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Торонто» играет с «Виннипегом», «Эдмонтон» принимает «Лос-Анджелес», «Филадельфия» встречается с «Тампой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Тампа-Бэй 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)
Дата проведения
6 декабря, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Макдона (Жозеф, Стэмкос)
0:2 – 10 Перри (Бельмар, Макдона)
0:3 – 23 Рэддиш (Колтон, Хедман)
0:4 – 27 Катчук (Хедман, Колтон)
0:5 – 29 Жозеф ()
0:6 – 46 Марун (Хедман, Перри)
1:6 – 48 Эткинсон (Йэндл, Жиру)
1:7 – 55 Перри (Колтон, Макдона)
Вратари: М.Джонс 10/12, Харт 10/15 – Б.Эллиотт 38/39.

 

Коламбус – Сан-Хосе 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)
Дата проведения
6 декабря, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Боквист (Дэнфорт)
1:1 – 20 Бонино (Кольяно, Ньето)
1:2 – 22 Карлссон (Барабанов)
2:2 – 22 Курали (Тексье, Пик)
2:3 – 29 Бернс (Майер, Ньето)
3:3 – 38 Силлинджер ()
4:3 – 42 Рословик (Пик, Доми)
5:3 – 46 Боквист (Ворачек, Карлссон)
5:4 – 51 Гертл (Майер, Дален)
6:4 – 59 Тексье (Робинсон, Нюквист)
Вратари: Мерзликин 30/34 – Хилл 24/29.

 

Айлендерс – Чикаго 1:1 (2 период)
Дата проведения
6 декабря, 03.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Хэйгл (Джонс, Дебринкат)
1:1 – 29 Пажо (Барзэл, Ао)

 

Виннипег – Торонто 1:1 (перерыв)
Дата проведения
6 декабря, 04.00, «Bell MTS Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Дюбуа (Шайфли, Уилер)
1:1 – 17 Бантинг (Ричи, Энгвалл)

 

Эдмонтон – Лос-Анджелес 0:1 (2 период)
Дата проведения
6 декабря, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Купари (Андерссон, Мур)

 

Вегас – Калгари
Дата проведения
6 декабря, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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