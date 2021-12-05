НХЛ. «Тампа» играет с «Филадельфией», «Эдмонтон» против «Лос-Анджелеса», «Торонто» в гостях у «Виннипега»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Торонто» играет с «Виннипегом», «Эдмонтон» принимает «Лос-Анджелес», «Филадельфия» встречается с «Тампой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 декабря, 02.00, «Wells Fargo Center»
- 0:1 – 9 Макдона (Жозеф, Стэмкос)
- 0:2 – 10 Перри (Бельмар, Макдона)
- 0:3 – 23 Рэддиш (Колтон, Хедман)
- 0:4 – 27 Катчук (Хедман, Колтон)
- 0:5 – 29 Жозеф ()
- 0:6 – 46 Марун (Хедман, Перри)
- 1:6 – 48 Эткинсон (Йэндл, Жиру)
- 1:7 – 55 Перри (Колтон, Макдона)
- Дата проведения
- 6 декабря, 02.00, «Nationwide Arena»
- 1:0 – 17 Боквист (Дэнфорт)
- 1:1 – 20 Бонино (Кольяно, Ньето)
- 1:2 – 22 Карлссон (Барабанов)
- 2:2 – 22 Курали (Тексье, Пик)
- 2:3 – 29 Бернс (Майер, Ньето)
- 3:3 – 38 Силлинджер ()
- 4:3 – 42 Рословик (Пик, Доми)
- 5:3 – 46 Боквист (Ворачек, Карлссон)
- 5:4 – 51 Гертл (Майер, Дален)
- 6:4 – 59 Тексье (Робинсон, Нюквист)
- Дата проведения
- 6 декабря, 03.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 6 декабря, 04.00, «Bell MTS Place»
- Дата проведения
- 6 декабря, 04.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 6 декабря, 06.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.