Семенов расторгнет контракт с «Торонто» и вернется в «Авангард» («Матч ТВ»)

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Нападающий «Торонто» Кирилл Семенов сегодня будет выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает «Матч ТВ».

По данным телеканала, сегодня вечером Семенов вернется в Россию, чтобы подписать контракт с «Авангардом» до дедлайна КХЛ

Отмечается, что решение о расторжении соглашения с «Торонто» было принято в воскресенье.

Семенов провел 3 матча в НХЛ в нынешнем сезоне, не набрав очков. В АХЛ в его активе 9 игр и 9 (1+8) очков.

В сезоне-2020/21 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда».

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