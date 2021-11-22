Семенов расторгнет контракт с «Торонто» и вернется в «Авангард» («Матч ТВ»)

Нападающий Кирилл Семенов сегодня будет выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает «Матч ТВ».

По данным телеканала, сегодня вечером Семенов вернется в Россию, чтобы подписать контракт с до дедлайна .

Отмечается, что решение о расторжении соглашения с «Торонто» было принято в воскресенье.

Семенов провел 3 матча в в нынешнем сезоне, не набрав очков. В АХЛ в его активе 9 игр и 9 (1+8) очков.

В сезоне-2020/21 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда».