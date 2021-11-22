СКА хочет получить вратаря Шугаева из «Северстали». Самонову активно ищут новый клуб

Теги Северсталь СКА возможные переходы КХЛ Александр Самонов Дмитрий Шугаев Хоккей

СКА хочет добавить в свой состав еще одного голкипера.

Питерский клуб заинтересован в услугах вратаря Дмитрия Шугаева, выступающего за «Северсталь», об этом сообщает журналист Артур Хайруллин.

В то же время СКА рассчитывает обменять в другой клуб голкипера Александра Самонова. Ранее была информация о возможной сделке с «Ак Барсом».

В текущем сезоне Шугаев провел 20 матчей, одержал 12 побед, пропуская в среднем 2,08 шайбы и отражая 92,7% бросков.

Самонов сыграл 7 матчей в этом сезоне, пропуская в среднем 3,87 шайбы и отражая 85,4% бросков.

Напомним, Шугаева вызвали в состав сборной России на Кубок «Карьялы».

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