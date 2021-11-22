СКА хочет получить вратаря Шугаева из «Северстали». Самонову активно ищут новый клуб

СКА хочет добавить в свой состав еще одного голкипера.
Питерский клуб заинтересован в услугах вратаря Дмитрия Шугаева, выступающего за «Северсталь», об этом сообщает журналист Артур Хайруллин.
В то же время СКА рассчитывает обменять в другой клуб голкипера Александра Самонова. Ранее была информация о возможной сделке с «Ак Барсом».
В текущем сезоне Шугаев провел 20 матчей, одержал 12 побед, пропуская в среднем 2,08 шайбы и отражая 92,7% бросков.
Самонов сыграл 7 матчей в этом сезоне, пропуская в среднем 3,87 шайбы и отражая 85,4% бросков.
Напомним, Шугаева вызвали в состав сборной России на Кубок «Карьялы».