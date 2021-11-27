Панарин о конфликте с Маршандом: «Все россияне захотели бы вступиться за свою страну. Не я начал»

Нападающий высказался о поведении форварда , с которым у него возник конфликт в конце матча .

«Важно понимать, что не я все начал. Я, конечно, тоже говорил о нем не самые приятные вещи, но когда кто-то затрагивает страну, это другое.

Думаю, все россияне захотели бы вступиться за свою страну», – сказал Панарин.

«В НХЛ многие порой произносят скверные слова, но какими людьми мы хотим казаться? Детям и всем остальным мы должны быть примером, потому что многие следят за нашими выступлениями. Трэшток популярен, но, я считаю, важно найти баланс», – отметил россиянин.

Ранее Панарин заявил, что бросил крагу в Маршанда после его слов про Россию: «Вот почему я вышел из себя».

Панарин набрал 1+1 в матче с «Бостоном» и стал 2-й звездой. В концовке он бросил крагу в Маршанда в ходе перепалки